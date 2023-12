Fotos mit Mr. T. gelöscht: Ist Iris Klein wieder Single?

Kriselt es bei Iris Klein (56) und ihrem Liebsten? Einige Monate nachdem die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin sich von ihrem Mann Peter (56) getrennt hatte, kam sie mit ihrem neuen Partner Mr. T. zusammen. Mit ihm war sie überglücklich, was sie nicht nur im Netz, sondern auch im Promi Big Brother-Container immer wieder betonte. Doch jetzt gibt es Hinweise, die auf eine Trennung von Iris und ihrem Mr. T. hindeuten!

Aufmerksamen Fans dürfte in den vergangenen Stunden eine kleine Veränderung auf dem Instagram-Profil der 56-Jährigen aufgefallen sein: Sie hat alle Schnappschüsse mit ihrem Partner gelöscht. Außerdem scheint er der Reality-TV-Bekanntheit auch nicht bei ihrer Hausrenovierung zu helfen, die seit einigen Tagen im vollen Gange ist. Eine Userin hakt deshalb in den Kommentaren bei ihr nach – was ist mit Mr. T.? Doch Iris scheint der Frage auszuweichen und antwortet schlicht: "Danke, mir geht es gut."

Gab es etwa doch ein paar Streitigkeiten nach Iris Promi-BB-Teilnahme mit ihrem Noch-Mann Peter? Sie erklärte im Container zwar immer wieder, dass Mr. T. kein Problem damit gehabt habe – sie hätte ihren Ex sogar küssen dürfen. Zu Zärtlichkeiten kam es zwar nicht, aber bei ihrem Auszug flossen Tränen und die zwei umarmten sich innig.

