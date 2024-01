Auch an Silvester! Taylor Swift unterstützt Travis bei Spiel

Sie ist, so oft sie kann, zur Unterstützung am Start! Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) lieferten 2023 wohl die Lovestory schlechthin. Nach etlichen Spekulationen bestätigten die beiden im Herbst ihre Liebe. Seitdem sind sie unzertrennlich und supporten sich, wo sie nur können. Und vor allem die Sängerin outet sich als Travis' größter Fan: Taylor ist auch bei seinem Silvester-Spiel im Stadium dabei!

Am 31. Dezember spielten die Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals. Auf der Tribüne abermals gesichtet: der 34-jährige Superstar! In voller Chiefs-Montur war Taytay wieder als Cheerleader für den Tight End da. Und die Jacke dürfte Fans ziemlich bekannt vorkommen – denn Travis selbst trug die Chiefs-Letterman-Jacke am ersten Weihnachtsfeiertag.

Die beiden scheinen wie füreinander geschaffen zu sein – und das finden auch viele Fans und Freunde. "Es ist so einfach für uns und für die ganze Welt zu jubeln, weil sie so wunderbar zueinander passen, und es macht einfach so viel Spaß, zu sehen, wie sich diese Liebesgeschichte entwickelt", verriet kürzlich Gracie Hunt, die älteste Tochter des Kansas-City-Chiefs-Besitzers Clark Hunt, im Podcast "OutKick the Morning".

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

