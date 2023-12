Taylor Swift mit mysteriösem Weihnachtsmann bei Chiefs-Spiel

Na, wer begleitet sie denn da? Seit wenigen Monaten ist es ganz offiziell: Popstar Taylor Swift (34) datet wirklich den NFL-Spieler Travis Kelce (34). Nach etlichen Spekulationen machten die beiden mit einem öffentlichen Kuss ihre Liebe publik. Seitdem werden Fans mit etlichen Tayvis-Momenten beglückt – vor allem, wenn Taylor ihren Liebsten bei einem Football-Spiel unterstützt. So auch am ersten Weihnachtsfeiertag. Doch Taylor war dieses Mal in Begleitung eines mysteriösen Santa Claus!

Fotografen erwischten die 34-Jährigen mal wieder bei einem Spiel der Kansas City Chiefs. Gegen die Las Vegas Raiders wollte das Team ihres Liebsten einen Sieg einheimsen. Als vorbildliche Freundin unterstützte sie den Tight End natürlich – kam aber dieses Mal nicht allein. Mit im Schlepptau: ihre Eltern und der Weihnachtsmann! Doch wer versteckt sich unter dem Kostüm? Wie Just Jared berichtet, vermuten einige Fans Taytays Bruder Austin unter dem Gewand.

Doch nicht nur Taylors Familie scheint den neuen Freund der "Anti-Hero"-Interpretin voll und ganz akzeptiert zu haben – auch Travis anfangs etwas kritische Mama Donna Kelce ist mittlerweile begeistert von der Musikerin. "Ich kann eines sagen: Er ist so glücklich, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe", erzählte die 71-Jährige happy gegenüber WSJ Magazine.

Getty Images Taylor Swift mit Papa Scott und ihren Freundinnen beim Chiefs-Spiel im Dezember 2023

Getty Images Taylor Swift mit ihrem Bruder Austin

Getty Images Taylor Swift mit Travis Kelces Mama Donna

