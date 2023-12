So gut passen Travis Kelce und Taylor Swift zueinander!

Das passt offenbar einfach zwischen diesen beiden! Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) sind seit einigen Monaten ein Liebespaar. Ineinander fanden die Turteltauben nicht nur die Liebe, sondern auch große Unterstützung. So feuert die "Shake It Off"-Interpretin ihren NFL-Schatz beispielsweise regelmäßig von der Tribüne aus an. Zwischen den beiden hat es augenscheinlich heftig gefunkt. Auch Außenstehende können das nur bestätigen!

In dem Podcast "OutKick the Morning" schwärmt nun auch Gracie Hunt, die älteste Tochter des Kansas-City-Chiefs-Besitzers Clark Hunt, von Taylor und Travis. "Zunächst einmal sind wir alle so aufgeregt, zwei so phänomenale Menschen glücklich zu sehen", erklärt sie. Es sei offensichtlich, dass sich die Sängerin und der Tight End gesucht und gefunden hätten. "Es ist so einfach für uns und für die ganze Welt zu jubeln, weil sie so wunderbar zueinander passen, und es macht einfach so viel Spaß, zu sehen, wie sich diese Liebesgeschichte entwickelt", fügte Gracie noch hinzu.

Vor wenigen Tagen tauchte auf Instagram ein neues Foto von Taylor und Travis auf. Auf diesem halten sie ganz verliebt Händchen. Ihre Fans dürften bei diesem Anblick dahingeschmolzen sein. Wie findet ihr Taylor und Travis als Paar? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / graciehunt Taylor Swift und Gracie Hunt

Getty Images Travis Kelce im November 2023

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

Wie findet ihr Taylor und Travis als Liebespaar? Total süß! Ich glaube, das wird nicht halten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



