Bei Kinder-Events erkannt: Tom Brady fühlt sich schuldig!

Hier möchte Tom Brady (46) am liebsten unerkannt bleiben. Der ehemalige Football-Spieler ist stolzer Papa von drei Kindern. Aus der Beziehung mit Bridget Moynahan (52) stammt Sohnemann Jack (16). Seine Ehe mit Gisele Bündchen (43) brachte Tochter Vivien (11) und Sohn Benjamin (14) hervor. In der Vaterrolle geht der Sportler auf und er liebt es Zeit, mit seinen Kids zu verbringen. Doch manchmal fühlt sich Tom auch schuldig.

In der Radiosendung "Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray" erzählt der NFL-Star, dass das vor allem dann vorkomme, wenn er bei Veranstaltungen seiner Kinder viel Aufmerksamkeit bekomme. "Ob ich nun beim Spiel meines Sohnes bin – und ich liebe es, da zu sein, [...] aber oft wird die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt", erklärt Tom seinen Kollegen. Das sei für ihn oft eine Herausforderung, denn die Aufmerksamkeit sei meist ungewollt: "Ich möchte ihnen ihre Momente nicht wegnehmen, denn das ist ein wichtiger Teil ihres Lebens und ihrer Reifung."

Um mehr Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, ging Tom sogar in Football-Rente. Doch hin und wieder wird spekuliert, ob er nicht vielleicht doch wieder zurückkehren wird. Aber das steht für den 46-Jährigen offenbar nicht zur Debatte. "Ich werde nicht aus dem Ruhestand zurückkehren", betonte er in einer anderen Sendung seiner Show. Seine Familie wäre überhaupt nicht begeistert und würde sofort auf die Barrikaden gehen.

Anzeige

Getty Images Tom Brady, Januar 2023

Anzeige

Getty Images Tom Brady mit seinen Kindern, Februar 2019

Anzeige

Getty Images Tom Brady bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de