So würde Tom Bradys Familie auf ein NFL-Comeback reagieren!

Seine Liebsten halten davon wohl nicht gerade viel. Im Februar gab Tom Brady (46) bekannt, dass er seine Sportkarriere endgültig an den Nagel hängt. Der NFL-Star hatte schon im Vorjahr versucht, in den Ruhestand zu gehen – kurz danach war der dreifache Vater für eine weitere Saison zu den Tampa Bay Buccaneers zurückgekehrt. Was würde Toms Familie von einem erneuten Comeback als Footballspieler halten?

In der aktuellen Folge des "Let's Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray"-Podcasts stellt der 46-Jährige klar: "Ich werde nicht aus dem Ruhestand zurückkehren." Besonders seine Familie wäre von einem Comeback alles andere als begeistert. "Ich kann das nicht anpreisen. Meine Eltern und meine Kinder würden anrufen. Ich wäre heute Abend nicht mehr da", betont Tom. Laut eigenen Aussagen habe er seine Zeit bereits "verbraucht".

Trotz seines NFL-Ruhestands ist der einstige Profispieler noch immer top in Form: Erst vor wenigen Tagen wurde Tom auf seiner Jacht im Hafen von Miami gesichtet. In der prallen Sonne ließ er es sich so richtig gutgehen – und stellte dabei seine stählernen Bauchmuskeln zur Schau.

Anzeige

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Tom Brady mit seinen Kindern Vivian und Benjamin im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Tom Brady, ehemaliger American-Football-Spieler

Anzeige

Wie würdet ihr es finden, wenn Tom in die NFL zurückkehrt? Das wäre einfach legendär. Ich würde das nicht so gut finden... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de