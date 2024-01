Ein Junge: Brant Daugherty ist zum zweiten Mal Papa geworden

Brant Daugherty (38) hat tolle Neuigkeiten für seine Fans. Der Schauspieler und seine Frau Kimberly sind seit 2019 verheiratet. Vor rund zwei Jahren wurde das Ehepaar erstmals Eltern – die beiden begrüßten Sohnemann Wilder David auf der Welt. Dieser darf sich über ein Geschwisterchen freuen, wie die beiden im Oktober verkündeten. Jetzt verrät Brant total stolz, dass sein zweiter Nachwuchs da ist.

Auf seinem Instagram-Profil teilt der Pretty Little Liars-Star zuckersüße Aufnahmen seines neuen Familienzuwachses. "Eigentlich wollten wir das schon an den Feiertagen bekanntgeben, aber am Ende war es das besinnlichste Weihnachten, das wir je hatten", erklärte Brant. Den Namen seines neugeborenen Sohnes wollte er seiner Community nicht vorenthalten: "Willkommen auf der Welt, Aero Lore Daugherty."

Der 38-Jährige ist ein leidenschaftlicher Familienvater. Nach der Geburt von Wilder hatte Brant von seiner Frau geschwärmt. "Zu sehen, wie Kim in den Wehen lag, hat mich in Ehrfurcht versetzt. [...] Ich hätte mir keine bessere Mutter für unseren Sohn wünschen können. Sie ist so achtsam, geduldig und liebevoll", erklärte er People.

Instagram / kimdaugherty_ Kimberly Daugherty und Brant Daugherty mit ihrem Kind

Instagram / brantdaugherty Wilder David Daugherty mit seinem Bruder

Getty Images Brant Daugherty und Kimberly Daugherty im Januar 2020

