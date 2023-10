Brant Daugherty und seine Kim erwarten ihr zweites Baby!

Tolle Neuigkeiten von Brant Daugherty (38)! Erst vor rund zwei Jahren hatte der Pretty Little Liars-Star zum ersten Mal Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Gemeinsam mit seiner Frau Kimberly bekam der Schauspieler einen Sohn mit dem Namen Wilder David. Doch bei einem Kind soll es offenbar nicht bleiben: Jetzt verkündet Brant, dass Baby Nummer zwei auf dem Weg ist!

Im Interview mit E! News verraten Brant und Kim jetzt, dass sie wieder Nachwuchs erwarten. Die Verkündung war dabei besonders süß: Der zweijährige Wilder übergab seinem Papa eine Box – darauf standen die Worte "Braten in der Röhre". "Ich habe zu Wilder gesagt: 'Du wirst ein großer Bruder, geh und sag es Daddy'", erinnert sich Kim. Brant hatte in dem Moment keine Ahnung, was los war, umso größer war dann aber die Freude. Die beiden haben schon länger versucht, ein zweites Kind zu bekommen.

Da Wilder mittlerweile auch schon zwei Jahre alt ist, denken Brant und Kim, dass sie mit einem zweiten Kind zurechtkommen werden. "Wir sind zu zweit und haben zwei Kinder, also funktioniert die Rechnung bis jetzt zu unseren Gunsten", erklärt der Serienstar. Ihr erstes Kind sei "einfach" gewesen, daher sind sie zuversichtlich.

Instagram / kimdaugherty_ Kimberly Daugherty und Brant Daugherty mit ihrem Kind

Getty Images Brant Daugherty und Kimberly Daugherty im Januar 2020

Instagram / kimdaugherty_ Kimberly Daugherty und Brant Daugherty mit ihrem Kind

