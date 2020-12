Süße Babynews bei Brant Daugherty (35)! Der Schauspieler, der vielen Pretty Little Liars-Fans noch als Noel Kahn bekannt sein dürfte, heiratete 2019 Kimberly Daugherty. Seit der Hochzeit genießen die beiden ihr Eheleben und kosten die gemeinsame Zeit in vollen Zügen aus – doch schon bald werden sie nicht länger nur zu zweit sein. Denn der Serienstar verkündete jetzt: Er und seine Frau erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Das gab Brant in einem Interview mit dem People-Magazine preis. Darin plaudert er aus, dass er und seine Göttergattin schon immer geplant hätten, Kinder zu bekommen und dass sie jetzt bereit für das nächste Kapitel in ihrem Leben seien. "Wir sind so weit, Eltern zu werden. Es ist etwas ganz Besonderes, eine eigene Familie zu gründen", stimmt ihm Kimberly zu, die bereits im zweiten Trimester ist. Der TV-Darsteller schwärmt bereits jetzt davon, was für eine tolle Mutter seine bessere Hälfte abgeben werde. "Sie wird eine großartige Mama sein, das merke ich schon daran, wie sie sich um das Baby kümmert", betont der 35-Jährige.

Kimberly verrät auch, auf welche Weise sie ihrem Mann die frohe Botschaft mitteilte. Nachdem die Schauspielerin zwei Tests gemacht hatte, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich schwanger sei, legte sie die positiven Beweisstücke in eine Box. Diese beschriftete sie mit "Einen wundervollen verfrühten Geburtstag" und stellte sie Brant zum Frühstück auf den Tisch und sorgte so für eine Riesenüberraschung.

Anzeige

Getty Images Kimberly Hidalgo und Brant Daugherty im September 2017

Anzeige

Getty Images Brant Daugherty beim Screening der "Pretty Little Liars"-Halloween-Episode 2013

Anzeige

Instagram / brantdaugherty Brant und Kimberly Daugherty in Chicago im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de