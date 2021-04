Süße Neuigkeiten von Pretty Little Liars-Star Brant Daugherty (35) und seiner Frau Kimberly! Im Dezember vergangenen Jahres gaben der Schauspieler und seine Partnerin, mit der er seit 2019 verheiratet ist, bekannt, dass sie bald zum ersten Mal Eltern werden. Das Warten auf ihr Wunder hat für die beiden nun endlich ein Ende: Die beiden sind Eltern eines gesunden Sohnes geworden!

Gegenüber People gaben die frischgebackenen Eltern bereits ein erstes Interview: Der kleine Mann mit dem Namen Wilder David Daugherty hat bereits am 24. März das Licht der Welt erblickt. Er habe bei der Geburt knapp drei Kilo gewogen und war 48 Zentimeter groß. Ihr Sohn wurde per Kaiserschnitt geholt, nachdem Mutter Kimberly nach 30 Stunden in den Wehen unter einer sogenannten Schwangerschaftsvergiftung litt. "Es ist ein so magisches Gefühl, zu wissen, dass wir ein Leben geschaffen haben. Wir sagen immer wieder: 'Wir haben ihn [ihren Sohn Wilder David, Anm d. Red.] gemacht!", freuten sich die jungen Eltern.

Brant kann noch immer nicht fassen, dass seine Frau ihn zum Vater gemacht hat und fügt erstaunt hinzu: "Zu sehen, wie Kim in den Wehen lag, hat mich in Ehrfurcht versetzt. [...] Ich hätte mir keine bessere Mutter für unseren Sohn wünschen können. Sie ist so achtsam, geduldig und liebevoll", drückte er seine Anerkennung aus.

