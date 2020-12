Brant Daugherty (35) und seine Frau Kimberly fiebern der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes entgegen. Erst vor wenigen Wochen hatte das Paar die Baby-News öffentlich gemacht und will seine Fans jetzt offenbar an dem weiteren Verlauf Schwangerschaft teilhaben lassen. Via Social Media geben die werdenden Eltern ihrer Community regelmäßig Updates von der Baby-Front und verrieten nun ein zuckersüßes Detail: das Geschlecht ihres Nachwuchses.

Auf seinem Instagram-Account postete der Papa in spe ein Foto mit seiner schwangeren Frau und hielt dabei blaue Luftballons, die das Wort: "Boy" – zu Deutsch: "Junge" ergeben, hoch. Kimberly und Brant erwarten also einen Sohn. Auf dem Bild streckt der Pretty Little Liars-Star stolz seinen Arm in die Höhe, während seine bessere Hälfte ihn liebevoll anstrahlt. Offenbar freuen sich die zwei riesig auf den Mini-Daugherty.

Kein Wunder, schließlich hätten sie schon immer einen Kinderwunsch gehabt und laut Brant ist seine Kimberly wie für die Rolle gemacht. "Sie wird eine großartige Mama sein, das merke ich schon daran, wie sie sich um das Baby kümmert", schwärmte er im Interview mit People.

