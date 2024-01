Neue BFF? Ariana Grande und Co-Star haben gleiche Tattoos

Haben sich diese beiden gesucht und gefunden? Neben der Musik versuchte Ariana Grande (30) auch hin und wieder einen Ausflug nach Hollywood. 2024 wird sie eine Hauptrolle in der Neuverfilmung des Musicals "Wicked" spielen – als Gute Hexe des Nordens, Glinda. Ihren Gegenpart als Böse Hexe des Westens, Elphaba, übernimmt Schauspielerin Cynthia Erivo. Aber anders als auf der Leinwand sind sie wohl richtig gute Freundinnen geworden: Ariana und Cynthia haben jetzt die gleichen Tattoos.

Das zeigt Ariana in einem Jahresrückblick in ihrer Instagram-Story. Zu jedem Monat lädt sie ein besonderes Bild hoch. Das Bild für den April zeigt die Handflächen von ihr und Cynthia. Auf den Innenseiten ist gut erkennbar der Schriftzug "For Good" zu lesen. Dabei handelt es sich um das Lied, das die beiden in "Wicked" gemeinsam singen. In der Geschichte markiert das Duett den Moment, in dem sich die beiden Charaktere ihrer innigen Freundschaft bewusst werden. Für Ariana und Cynthia bedeutet der Songtitel offenbar eine gemeinsame Erinnerung und den Beginn ihrer Freundschaft.

Am Set lernte Ariana aber nicht nur Cynthia kennen. Dort soll sie auch den Musical-Darsteller Ethan Slater (31) getroffen haben. Und da funkte es offenbar ordentlich, denn die beiden sind mittlerweile wohl ein glückliches Paar. Zwar halten sie ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus, aber Ariana unterstützt ihren Liebsten regelmäßig im Publikum bei seinen Broadway-Shows.

Getty Images Cynthia Erivo bei der Premiere von "The Eternals" in London

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo zeigen ihre Hand-Tattos

Andrew Rannells Josh Gad, Ethan Slater, Andrew Rannells und Ariana Grande, 2023

