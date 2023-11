Ariana Grande besucht erneut Ethan Slaters Broadway-Musical!

Ariana Grande (30) unterstützt ihren Liebsten erneut! Vor wenigen Monaten haben sich die Sängerin und Ethan Slater (31) beim Dreh des Musicals "Wicked" kennen und offenbar auch lieben gelernt. Seither gehen die beiden wohl gemeinsam durchs Leben. Die "7 Rings"-Interpretin lässt es sich auch nicht nehmen, Ethan bei seinen Shows am Broadway zu unterstützen. Auch zu der Eröffnung des Musicals "Spamalot" erscheint Ariana!

Paparazzi lichteten die Beauty am Dienstag am Broadway ab. Dort erschien sie, um Ethan bei seinem Auftritt in der Hauptrolle des Stücks zu unterstützen! Für den Anlass kleidete Ariana sich in ein schwarzes, samtenes Kleid ohne Träger, wie Bilder, die Page Six vorliegen, zeigen. Dazu kombinierte sie ebenso dunkle durchscheinende Handschuhe sowie eine Tasche aus Leder. Den Look rundete die Musikerin mit rotem Lippenstift und einem für sie typischen hohen Pferdeschwanz ab.

Erst vor wenigen Tagen hatten die beiden ihr Debüt auf Instagram gegeben! Dort hatten sie einen gemeinsamen Schnappschuss mit Andrew Rannells (45) und Josh Gad (42) geteilt. Alle vier Schauspieler lächeln auf dem Bild breit in die Kamera. "Wir hatten gestern einen Riesenspaß im Musical! Es war ein perfekter Sonntag", hatte Andrew dazu geschrieben.

Getty Images Ariana Grande im Januar 2020

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Andrew Rannells Josh Gad, Ethan Slater, Andrew Rannells und Ariana Grande, 2023

