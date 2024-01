Oliver Pocher hatte "emotionalen Jahresanfang" mit Amira!

Ist zwischen Oliver (45) und Amira Pocher (31) jetzt alles wieder gut? Im Sommer gaben der Komiker und seine Ehefrau bekannt, dass sie sich getrennt haben. Seitdem sorgen sie immer wieder für Schlagzeilen und teilen gegeneinander aus – vor allem Olli schoss zuletzt immer wieder gegen seine Ex. Für ihre zwei gemeinsamen Kinder rauften die beiden aber zusammen und feierten zusammen Silvester. Und es sieht ganz danach aus, als hätten sich Olli und Amira beim Jahreswechsel vertragen!

Wie in ein paar Clips in der Instagram-Story des 45-Jährigen zu sehen ist, verbrachte er die letzten Stunden des Jahres mit seiner Ex. Gemeinsam strahlen die zuletzt eher streitlustigen Ex-Eheleute in die Kamera und scheinen sich wieder bestens zu verstehen. "Wer hätte das gedacht, oder?", lacht Olli und scherzt: "Komm, küss mich. [...] Für die guten alten Zeiten." Dann drückt er Amira einen Kuss auf die Wange – sie lacht herzlich. Das hat ihn offenbar sehr berührt, wie er anschließend deutlich macht: "Eben einen emotionalen Jahresanfang mit Amira [gehabt], aber wie schon gesagt, jetzt sehen wir mal weiter."

Ihren Rosenkrieg haben Olli und Amira offenbar beendet. Dass sie sich wieder besser verstehen, hatte die Moderatorin vor wenigen Tagen bereits gegenüber Bild erklärt: "Wir sind Eltern von zwei Kindern und haben deshalb eine gemeinsame Verantwortung. Dazu gehört, dass wir beide versuchen, so gut wie möglich miteinander auszukommen. Aktuell gelingt uns das ganz gut."

