Prinz George könnte als König einen anderen Namen bekommen!

Wird er sich umbenennen? Prinz George (10), der mit vollem Namen George Alexander Louis heißt, erblickte am 22. Juli 2013 das Licht der Welt. Seit König Charles III. (75) regiert, steht der Mini-Royal als ältester Sohn von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) an zweiter Stelle der Thronfolge – direkt hinter seinem Vater und noch vor seinen jüngeren Geschwistern Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Doch wenn er König werden sollte, könnte er unter einem anderen Namen regieren!

Wie The Sun berichtet, liege das an einer jahrhundertealten Tradition: Einige vorherige Monarchen der Königsfamilie entschieden sich dazu, sich mit einem anderen Vornamen vereidigen zu lassen. So hätte König Charles auch den "königlichen Namen" Arthur, Philip oder George wählen können. Dementsprechend könnte George sich für Alexander oder Louis entscheiden. Da sein jüngerer Bruder ebenfalls Louis heißt, ist diese Wahl jedoch eher unwahrscheinlich.

Während sich der königliche Nachwuchs auf eine mögliche spätere Regentschaft vorbereitet, muss er jedoch auch zur Schule gehen und ordentlich pauken. Doch das passt ihm gar nicht, wie Kate bei einem Besuch der Fitzalan High School in Cardiff erzählte. "George wird gerade getestet. Er sagt: 'Mama, ich werde ständig getestet'", plauderte seine Mama dort aus, wie ein Video auf Tik Tok zeigt.

Getty Images Prinz George und Herzogin Kate im Februar 2022

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und ihre Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinz George, 2022

