Tori Spelling möchte weiteres Baby trotz Scheidung von Dean!

Tori Spelling (50) reichte vor wenigen Wochen die Scheidung von Dean McDermott (57) ein. Er ist der Vater ihrer fünf Kinder Beau, Finn, Hattie, Stella und Liam. Trotzdem hegt die Schauspielerin offenbar den Wunsch, weiteren Nachwuchs zu begrüßen. Das plaudert die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit in einer aktuellen Episode ihres "misSpelling"-Podcasts aus. "Ich würde es lieben, noch ein Baby zu bekommen! Oh, mein Gott!", merkt sie gegenüber ihrer Gesprächspartnerin Sara Evans (53) an.

Tori wolle vor allem die Erfahrung machen, ein Baby ohne Kaiserschnitt auf die Welt zu bringen. "Ich hatte fünf Kaiserschnitte, Leute", äußert sich die US-Amerikanerin und erklärt: "Diese fünf hatte ich aber nicht absichtlich." Ferner betont die Ex von Dean, dass vermutlich nichts aus ihrem Wunsch werde: "Ich bin in den Wechseljahren und das frustriert mich! Ich hätte meine Eizellen einfrieren sollen!"

Die 50-Jährige trennte sich bereits im Sommer 2023 von ihrem Noch-Ehemann. Im vergangenen Monat reichte sie dann die Scheidung von ihrem langjährigen Partner ein. Als Grund nannte die Blondine "unüberbrückbare Differenzen". Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die TMZ vorliegen. Obwohl sich das einstige Paar zunächst einen waschechten Rosenkrieg lieferte, sollen Tori und Dean mittlerweile gut miteinander auskommen.

Getty Images Tori Spelling, Schauspielerin, mit ihrer Familie 2022

Instagram / imdeanmcdermott Tori Spelling und Dean McDermott

