Wieder versöhnt? Walentina und Can Kaplan zusammen auf Event

Raufen sich Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan wieder zusammen? Die beiden machen gerade eine Krise durch. Beim Bild Renntag traf Promiflash aber auf die zwei – und zwar zusammen. Die Realitystars posieren sogar gemeinsam. "Wir sind auf jeden Fall zusammen hier, man arbeitet dran und wir sprechen wieder miteinander", erklärt Can im Interview. Die beiden würden sich in einer Krise befinden, von einer Trennung sei aber nicht die Rede. "Wenn wir uns wirklich, wirklich trennen sollten, dann würde das jeder mitbekommen. Dann ist es nicht nur, dass jemand kurz seinen Account pausiert und jetzt ein paar Bilder rausnimmt", stellt Walentina klar.

Derzeit seien beide beruflich sehr eingespannt – ihre Beziehung habe darunter gelitten. "Aktuell liegt der Fokus zu 90 Prozent nur auf der Arbeit. Ich bin ein Mensch, ich unterstütze meinen Partner, wo ich kann [...] es ist schwierig aktuell", räumt Walentina im Promiflash-Interview weiter ein. Can könne beruflich nicht kürzertreten, weswegen dieses Thema auch weiterhin ein Streitpunkt bleiben werde. "Ich würde mir dann halt von ihm wünschen, dass er mal den Stift fallen lässt, aber wir lieben uns halt", erklärt die 23-Jährige dazu weiter.

Noch vor wenigen Tagen hörte sich die Situation zwischen Walentina und Can noch sehr viel mehr dramatischer an. Denn der Fame-Fighting-Gewinner ist sogar aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Doch im Promiflash-Interview klingt es danach, als würden sie an ihrer Beziehung arbeiten. Ihre Hochzeitspläne würden aber auch weiterhin erstmal auf Eis liegen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im August 2023

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

