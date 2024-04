Royaler Musikgeschmack: Das ist Prinz Georges Lieblingssong!

Es ist keine einfache Zeit für Prinz William (41) und seine Familie. Die Nachricht von Prinzessin Kates (42) Krebserkrankung schockierte die ganze Welt. Dennoch stehen bei den royalen Eheleuten ihre Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) an erster Stelle. Das bewies William wieder einmal durch eine niedliche Geste bei den Diana Legacy Awards, die im März in London stattfanden. Wie Hello! berichtete, wählte er als Song, der ihn auf die Bühne begleitete, den Hit "Thunderstruck" von AC/DC. "Das ist Georges Song", verrät der Thronfolger dazu das Lieblingslied seines ältesten Sohnes.

Wie auch schon in den vergangenen Monaten besuchte der Prinz die Diana Legacy Awards ohne seine Ehefrau. Damals hatte die dreifache Mutter ihre Diagnose noch nicht mit der Öffentlichkeit geteilt. Allerdings war bereits bekannt, dass sich Kate von einer Bauchoperation erholt. Ihr Gatte soll ihr eine große Stütze sein und vertritt die junge Familie in dieser schweren Zeit. "William an meiner Seite zu haben, gibt mir viel Kraft", bestätigte sie dazu in ihrer Instagram-Videobotschaft.

Nach unzähligem Rätseln und Spekulieren der Öffentlichkeit hatte die Prinzessin ihre Krebserkrankung und ihre Behandlung durch eine Chemotherapie Ende März öffentlich gemacht. Auch ihre drei Kinder wissen über Kates Krankheit Bescheid. Trotz ihres jungen Alters unterstützen George, Charlotte und Louis ihre Mutter so gut, wie sie können. "Die unglaubliche Beständigkeit der Kinder macht ihr Mut. [...] Es ist sehr wichtig, dass sie zusammen Spaß haben, wenn sie können. Die Kinder sind der Mittelpunkt ihrer Welt", berichtete ein Insider gegenüber People dazu.

Getty Images Prinz William im Februar 2024

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

