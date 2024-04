Papa-Sohn-Zeit: Prinz William mit George bei Fußballspiel

Prinz William (41) und Prinz George (10) sind beide große Fußballfans. Am Donnerstag gönnten sie sich eine kleine Auszeit von ihren royalen Pflichten und besuchten ein Fußballspiel. In der Europa Conference League traf der britische Klub Aston Villa auf das französische Team LOSC Lille. Das Vater-Sohn-Duo machte es sich in der VIP-Lounge gemütlich und feuerte natürlich das britische Team an – George trug sogar einen Fan-Schal um den Hals. Bilder der TV-Übertragung, die OK! vorliegen, zeigen die beiden Royals in bester Laune und wie sie voller Begeisterung applaudieren. Vor allem als Aston seine Führung ausbaute, feierten William und George im Siegestaumel.

Auch wenn William Papa von drei Kindern ist, scheint er zu George eine besondere Beziehung zu haben. Die beiden sind immerhin aufgrund ihrer zukünftigen Positionen eng miteinander verbunden: Während William seinen Vater König Charles (75) eines Tages als Staatsoberhaupt Großbritanniens ablösen wird, wird George einmal als ältester Sohn sein eigener Nachfolger werden. Früher oder später werden also beide König von Großbritannien sein. Und dabei sollen Papa und Sohn eigentlich einen ganz anderen Traumberuf haben: Sie sind nämlich fasziniert von der Polizei. William soll als Kind sogar mal zu seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) gesagt haben: "Wenn ich groß bin, möchte ich Polizist werden und auf dich aufpassen, Mama."

Das Fußballspiel war für William und George sicherlich eine willkommene Abwechslung, da die Situation im Palast derzeit wenig erfreulich ist. Nachdem Charles seine Krebserkrankung bereits zu Beginn des Jahres öffentlich gemacht hatte, folgte vor wenigen Wochen die Schocknachricht, dass auch Williams Frau und Georges Mutter, Prinzessin Kate (42) mit Krebs kämpft. Dies belastet im Moment vor allem den 41-Jährigen. "William versucht für Kate da zu sein und auf jede erdenkliche Weise zu helfen", erklärte eine Quelle gegenüber Us Weekly. Aber er fühle sich auch "hilflos und verängstigt".

Getty Images Prinz William und sein Sohn Prinz George

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, 2023

