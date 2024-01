Niedergestochen? Läufer Benjamin Kiplagat stirbt mit nur 34

Die Welt trauert um ein Ausnahmetalent. Benjamin Kiplagat hatte sich in jungen Jahren als erfolgreicher Hindernis- und Langstreckenläufer einen Namen gemacht. Unter anderem gewann der Leichtathlet aus Uganda 2008 bei den Juniorenweltmeisterschaften in Bydgoszcz eine Silbermedaille in der Disziplin Crosslauf. Bei den Olympischen Spielen in Peking ergatterte der Profisportler den neunten Platz. Doch zum Jahreswechsel wurden nun schreckliche Nachrichten bekannt: Benjamin ist tot.

Wie Bild berichtet, wurde der 34-Jährige am 31. Dezember 2023 in der kenianischen Stadt Eldoret tot in einem Auto aufgefunden. Benjamins Tod soll durch schwere Stichverletzungen in Brust und Hals verursacht worden sein. Laut der Zeitung deutet demnach vieles auf eine "brutale Messerattacke" hin. Zwei Tatverdächtige seien bereits festgenommen worden. Der genaue Tathergang wird aktuell noch ermittelt.

Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist groß. Der Dachverband aller nationalen Sportverbände für Leichtathletik widmet ihm auf X rührende Worte. "World Athletics ist schockiert und traurig über die Nachricht vom Tod von Benjamin Kiplagat", heißt es in dem Post. Weiter steht geschrieben: "Wir sprechen seinen Freunden, seiner Familie, seinen Teamkollegen und Mitsportlern unser tiefstes Beileid aus".

