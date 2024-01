An Kindergeburtstag: Oliver Pocher und Amira zoffen sich!

Kurzzeitig sind die Fetzen geflogen! Die Trennung von Oliver (45) und Amira Pocher (31) artete binnen weniger Wochen in einen waschechten Rosenkrieg aus. Vor allem das Gerücht, die Moderatorin habe in Lifecoach Biyon Kattilathu (39) eine neue Liebe gefunden, schien ihrem Ex gar nicht zu gefallen. Doch zwischen all den Streitigkeiten feierte das Ex-Paar den Geburtstag des gemeinsamen Sohnes zusammen. Dort kam es aber zu einem Zwischenfall: Olli und Amira haben sich kurz gezofft.

In einer neuen Folge ihres Podcasts "Liebes Leben" spricht die Moderatorin mit ihrem Bruder Ibrahim über diesen Moment. "Ich hab’s mir schlimmer vorgestellt, aber die Atmosphäre war gut", fasst die 31-Jährige zusammen. "Es gab zumindest einen kurzen Moment, wo wir dachten: Jetzt könnte es kippen", wirft ihr Bruder ein und erinnert Amira wieder an die Situation: "Natürlich muss es den geben. Wir reden ja immer noch über Olli. Da gab es einen richtig, richtig dummen Kommentar. Zum Glück hat keiner über diesen dummen Gag gelacht." Worum es bei diesem Spruch ging, behalten die beiden für sich. Allerdings hätten alle Gäste betreten zu Boden geschaut.

Offenbar schien der kurze Zwischenfall aber keine weiteren Probleme heraufbeschworen zu haben: Das Ex-Paar feierte nämlich auch zusammen Silvester. Angeblich wurde bei Amira gefeiert, wilde Spiele und Spaß mit den Kids inklusive. Ollis Ex Sandy Meyer-Wölden (40) war aber nicht mit von der Partie – sie reiste vorher schon nach Paris.

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher

