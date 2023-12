Tatsächlich: Oliver und Amira Pocher feiern ihren Sohnemann

Für ihre Kinder halten sie zusammen. Die Trennung von Oliver (45) und Amira Pocher (31) artete binnen weniger Wochen in einen waschechten Rosenkrieg aus. Vor allem das Gerücht, die Moderatorin habe in Lifecoach Biyon Kattilathu (39) eine neue Liebe gefunden, schien ihren Ex aufzubringen. Er stellte Biyon sogar selbst zur Rede. Nun scheinen die Wogen aber geglättet zu sein, denn es gab nicht nur eine Aussprache: Amira und Olli feiern den Geburtstag ihres Sohnes tatsächlich gemeinsam.

Nachdem es schon zuvor Spekulationen gegeben hatte, dass Amira und Oliver den Ehrentag ihres Sprösslings zusammen feiern könnten, bestätigen sie das jetzt selbst. In seiner Instagram-Story teilt der Komiker ein lustiges Bild der beiden, auf dem die 31-Jährige ihrem Ex lachend mit dem Kuchenmesser droht, während er eine Grimasse zieht. "Torte anschneiden beim Kindergeburtstag überstanden...", schreibt Olli dazu. Offenbar verläuft der Tag friedlich und zumindest für ihre Kinder raufen sie sich zusammen.

Ein Insider plauderte bereits aus, dass Olli neben der Party auch Papazeit mit seinen Kindern bekam. Laut Bild-Informationen soll der Entertainer am Mittwochmorgen zusammen mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (40) und den gemeinsamen Kindern in Frankfurt gelandet sein, wo ihn Amiras Bruder Hima abholte und nach Köln brachte. Vor der großen Feier konnte er dann wohl noch ein wenig Zeit allein mit seinem Nachwuchs verbringen.

ActionPress Amira Pocher und Oliver Pocher

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

