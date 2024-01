Mit 66 Jahren: "Australia"-Star Lillian Crombie ist tot

Es gibt traurige Nachrichten aus der Filmwelt. Lillian Crombie wurde durch ihre Rolle im Film "Australia" berühmt. Für den romantischen Abenteuerstreifen stand die australische Schauspielerin an der Seite von Nicole Kidman (56) und Hugh Jackman (55) vor der Kamera. Aber auch durch ihr Mitwirken in der Dramaserie "The Secret Life of Us" hatte sich die Darstellerin einen Namen gemacht. Doch jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Lillian ist im Alter von 66 Jahren gestorben.

Das gab ihre Tochter Elaine Crombie in einem emotionalen Statement auf Facebook bekannt. "Mama lebte ein erfülltes, aufregendes Leben – und in den letzten Jahren war es für sie das Größte, zu Hause bei ihren Enkeln und ihrer Mutter zu sein. Mama, ich liebe dich, bis demnächst." Dazu ermutigte sie die Fans ihrer Mutter, ihre "Gedanken und Geschichten" mit ihr zu teilen.

Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich zahlreiche Beileidsbekundungen unter dem Beitrag von Elaine. "Danke für alles, was du für unser Volk getan hast. Du bist eine Inspiration und wirst es immer sein, für jeden, der dich kannte und liebte", zollt ein Nutzer der Schauspielerin Tribut. Und auch die South Australian Film Corporation schreibt unter dem Beitrag, dass sie die Neuigkeit mit "tiefer Trauer" vernommen habe.

Getty Images Lillian Crombie, Schauspielerin

