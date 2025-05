SelfieSandra entspannt nach "Let's Dance"-Aus auf Mallorca

SelfieSandra (25), die mit bürgerlichem Namen Sandra Safiulov heißt, genießt nach ihrem Ausscheiden bei der Tanzshow "Let's Dance" aktuell das Leben unter der Sonne Mallorcas. Auf Instagram teilt die Social-Media-Bekanntheit nun ein Foto, das sie in entspannter Pose mit Strohhut und einem glücklichen Lächeln zeigt. Auf einem weiteren Schnappschuss ist sie mit Marc Eggers (38) zu sehen. Dazu schreibt Sandra kurz und knapp: "Ich liebe das Leben."

Die Influencerin, die in der vergangenen Woche den Tanzwettbewerb kurz vor dem Finale verlassen musste, scheint ihren Alltag schnell wieder in die gewohnte Bahn gelenkt zu haben. Während sie bei "Let's Dance" mit Ehrgeiz und Energie glänzte, präsentiert sie sich jetzt in entspannter Urlaubsstimmung. Mit Marc verbindet Sandra eine enge Freundschaft, von der sie in ihrem Podcast "Dick & Doof" ab und zu erzählt.

Sandra, die vor allem durch ihre humorvollen und authentischen Inhalte auf Social Media bekannt wurde, scheint auch abseits der Kameras den Kontakt zu ihren Fans zu schätzen. Immer wieder gibt sie Einblicke in ihre Abenteuer und persönlichen Momente. Während ihre Teilnahme an "Let's Dance" eine andere Seite von ihr zeigte, bleibt sie sich nun wieder treu: fröhlich, bodenständig und voller Lebensfreude. Mallorca scheint da genau der richtige Ort für eine kleine Verschnaufpause zu sein.

Instagram / selfiesandra SelfieSandra und Marc Eggers auf Mallorca

RTL / Stefan Gregorowius Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2025

