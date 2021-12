William Lopes hat ein süßes Geheimnis! Seit vergangenem Dienstag sind wieder 21 Singles in der neuen Are You The One?-Staffel auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Unter den Kandidaten befindet sich auch William. Der gebürtige Brasilianer fällt nur schon wegen des Tattoos auf seiner Brust auf. Denn dort ist der Abdruck einer Babyhand zu sehen – und das Motiv hat auch eine besondere Bedeutung: William ist nämlich schon stolzer Vater!

"Meine Tochter ist fünf Jahre alt inzwischen", verriet der Muskelmann im Interview mit Promiflash. Das kleine Mädchen wohne zwar nicht bei ihm, dennoch sehe der Angestellte im Online-Marketing-Bereich seinen Nachwuchs zwei- bis dreimal in der Woche und habe regelmäßig Kontakt. "Meine Tochter gehört zu mir. Ich würde sie nie verleugnen oder verheimlichen", stellte der 32-Jährige klar.

Ihm sei bewusst, dass es für viele Frauen sicherlich eine ungewohnte Situation sein wird, wenn sie erfahren, dass er bereits Vater ist – "zumal ich ein sehr gutes Verhältnis zu der Mutter meiner Tochter habe", erklärte William. Das könnte in seinen Augen für viele Single-Ladys bestimmt ein Problem sein. Doch er wolle von Anfang an mit offenen Karten spielen: "Ich sage es so früh wie möglich, um auch fair der Person gegenüber zu bleiben!"

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

William Lopes, Kandidat bei "Are You The One?"

William Lopes, Reality-TV-Star

William Lopes

