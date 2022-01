Für William Lopes und Dana Feist ist die Match Box bei Are You The One? in Zukunft Tabu! Zwischen dem gebürtigen Brasilianer und der Soldatin scheint es mächtig gefunkt zu haben. Für die dunkelhaarige Schönheit ließ der Muskelmann in der vergangenen Folge sogar Single-Lady Raphaela Rausch im Boom-Boom-Room sitzen. Doch sind William und Dana auch wirklich ein Perfect Match? Das werden die beiden wohl erst ganz am Ende der Show erfahren – in die Match-Box dürfen sie jedenfalls nicht mehr!

Zwar wurden William und Dana nach ihrem Date zur Entscheidung in die Match Box gewählt – das Angebot von Moderatorin Sophia Thomalla (32) brachte den Plan aber noch mal so richtig durcheinander. Sie machte der Gruppe nämlich das Angebot, das Ergebnis der beiden für sage und schreibe 50.000 Euro zu "verkaufen". Der Haken an der Sache: Keiner erfährt, ob die beiden laut der Experten wirklich perfekt zusammenpassen. Außerdem darf das vermeintliche Paar nicht noch mal zum Test. Gesagt, getan – Kandidat Antonino De Niro fackelte nicht lange und ging den Deal ein.

Als William und Dana davon Wind bekamen, war ihnen nicht klar, ob sie lachen oder weinen sollten. "Ich glaube, wir sind beide schockiert", stammelte die Brünette. Und auch William zeigte sich entsetzt: "Ich dachte, dass eine Erkenntnis weiterhelfen würde." Einer war hingegen immer noch ganz stolz auf seine spontane Entscheidung – nämlich Antonino selbst: "Ich bin der Verkäufer!"

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

