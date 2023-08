"Dating Naked"-Lena wird Mama: Wollte William Abtreibung?

Sie erhebt schwere Anschuldigungen. In der Show Dating Naked war Lena Goldstein auf der Suche nach der großen Liebe. Dort lernte sie den Reality-TV-Star William Lopes kennen, der unter anderem bereits bei Aare You The One? zu sehen war. Schlussendlich gingen die beiden aus der Show als Paar heraus. Lena konnte zu Anfang nicht glücklicher sein, doch am Ende kam alles anders: William hat wohl ein Doppelleben geführt –und Lena ist nun schwanger.

Die Blondine teilt ihre Schwangerschaft via Instagram mit einem Video mit. Der TV-Star ist bereits im sechsten Monat. In einem weiteren Statement verrät Lena außerdem: William ist der Erzeuger – und erhebt gleichzeitig schwere Vorwürfe gegen den Realitystar. "Abgesehen davon, hat er die ganze Zeit versucht, dass ich dieses Kind abtreibe", wirft die Beauty ihm vor. Er habe sie dafür verantwortlich gemacht, dass sie sich für dieses entschieden habe.

William gab zuvor bereits in seiner Instagram-Story zu: "Ja, ich bin der Vater." Zudem sei er mit sich im Reinen und wisse, was er getan habe beziehungsweise was er nicht getan habe. Inzwischen hat der Reality-TV-Star sein Profil allerdings deaktiviert und sich noch nicht weiter zu den Vorwürfen gegen ihn geäußert.

