"Stranger Sins"-Sexszene: William Lopes war auch überrascht

Die zweite Staffel von "Stranger Sins" ging Anfang Januar ins Rennen und sorgte schon mit der ersten Folge für eine Menge Gesprächsstoff. Bei der Erotik-Realityshow gehen die Teilnehmer auf ein sinnliches Sex-Abenteuer. Zwischen William Lopes und seiner Partnerin Daria geht es in der ersten Folge der zweiten Staffel direkt zur Sache. Die Sexszenen des Realitystars und seiner Freundin werden unverblümt im TV gezeigt, worüber die Zuschauer im Anschluss rege diskutierten. Auch für William waren die gezeigten Bilder offenbar eine Spur zu viel. "[Ich] bin auch der Meinung, dass viel zu viel zu sehen war", stellte er nun im Rahmen einer Instagram-Fragerunde klar.

In den besagten Szenen ist zu sehen, wie William und Daria sich mit gegenseitiger oraler Befriedigung in Stimmung brachten. Anschließend folgte der Geschlechtsakt, den die Zuschauer der Show bis ins kleinste Detail mitverfolgen konnten – samt Geräuschkulisse. "Es ist eine Sache, im TV Se* zu haben. Wie viel der Sender davon zeigt, liegt aber alleine an der Produktion selbst", rechtfertigte sich William. In den kommenden Tagen möchte er noch einmal genauer auf die Thematik eingehen.

Nicht nur William und Daria haben sich auf ein erotisches Abenteuer begeben, auch Justyna Pralina ist Teil des Erotik-Formats. Im Interview mit Bild verriet sie, was sie zu der Teilnahme getrieben hat. "Ich dachte: 'Wieso nicht?'", berichtete sie und fügte hinzu: "Ich liebe alles rund ums Thema Sex, und neue Erfahrungen kann man doch immer gebrauchen!" Zu sehen ist die Blondine mit Adrian Loevenich, der mittlerweile ihr Ex-Partner ist. In dem Format möchte die Netz-Bekanntheit ihren sexuellen Fantasien nachgehen, darunter Fesseln, Machtspielchen und Handschellen.

RTL William Lopes und seine Partnerin Daria bei "Stranger Sins", 2025

RTL Adrian Loevenich und Justyna Pralina bei "Stranger Sins", 2025

