Nach Geburt: Shay Mitchell spürt gesellschaftlichen Druck!

So offen spricht sie darüber! Shay Mitchell (36) ist seit 2017 mit ihrem Partner Matte Babel (43) liiert. In diesem Jahr durften die beiden ihre zweite gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen. Während der Schwangerschaft setzte sich die Schauspielerin mit ihren Gedanken über die Erwartungen, die an Mütter gestellt werden, auseinander. So stark ist der gesellschaftliche Druck für Shay nach der Geburt ihres Kindes!

Im Mai ergänzte Töchterchen Rome die zuvor dreiköpfige Familie. Nun teilt die Pretty Little Liars-Bekanntheit in einem Interview mit Byrdie ihre Gefühle zu den Erwartungen, die sie denkt, nach der Schwangerschaft erfüllen zu müssen. "Als Frau in der heutigen Zeit ist es hart", offenbart die 36-Jährige und gibt zu, dass sie den gesellschaftlichen Druck sehr wohl fühle, sich aber davon nicht beirren lasse und nach vorne blicke. Ihre Kinder möchte die Mutter ebenso zur Unabhängigkeit erziehen.

Im Netz teilt die US-Amerikanerin regelmäßig Einblicke aus ihrem Familienleben und zeigt auch dort die negativen Seiten. Vor Kurzem veröffentlichte sie ein Video, in dem sie ehrlich zu gab, dass sie mit dem Leben als Mutter manchmal zu kämpfen hat. "Happy, frei, verwirrt, allein, miserabel, magisch" , so beschreibt sie auf Instagram ihre Gefühlslage als Elternteil.

Anzeige

Instagram / shaymitchell Schauspielerin Shay Mitchell mit Töchterchen Atlas, Januar 2022

Anzeige

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihren Töchtern

Anzeige

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter Atlas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de