Altes Foto von Prinz Harry ohne Meghan wurde veröffentlicht

Er hatte sichtlich Freude! Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) hatten kein leichtes Jahr: Nachdem die Sussexes ihre Doku herausgebracht hatten und das Buch des Royals veröffentlicht wurde, stand ihr Liebesleben mehr denn je im Mittelpunkt. Es wurde gemunkelt, dass die zweifachen Eltern in einer Ehekrise stecken, da sie unter anderem häufiger alleine unterwegs waren. Jetzt ist ein Foto aufgetaucht, das bereits im vergangenen Herbst aufgenommen wurde – es zeigt Harry mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

The Sun liegen Schnappschüsse vor, die den 39-Jährigen im September mit den beiden Schauspielern Rob McElhenney (46) und Glenn Howerton (47) zeigen. Harry besuchte zu dem Zeitpunkt ein Fußballspiel von Inter Miami und Los Angeles FC, wo er auf die "It's Always Sunny in Philadelphia"-Darsteller getroffen war. Auf den Selfies ist ein gut gelaunter Harry zu sehen, der offensichtlich eine Menge Spaß hatte.

Die royalen Aussteiger stehen mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit. Ein Körpersprache-Experte ist überzeugt, dass es Anzeichen gibt, die auf eine Ehekrise zwischen Harry und Meghan hindeuten. "Ich habe festgestellt, dass ihr sonst so starker Augenkontakt abgenommen hat und sie nicht mehr so taktvoll miteinander umgehen", erklärte Darren Stanton gegenüber Mirror.

Getty Images Prinz Harry im September 2022

Getty Images Glenn Howerton und Rob McElhenny im November 2017

Amy Katz/ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim One805-Event 2023

