Diese Zeichen deuten Ehekrise bei Prinz Harry und Meghan an

Ist ihre Liebe tatsächlich verblasst? Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) galten viele Jahre als das Traumpaar schlechthin. Besonders, weil sie sich in der Öffentlichkeit immer wieder verliebte Blicke zuwarfen oder immer die Nähe zueinander suchten. Doch seit einigen Monaten halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass zwischen dem Royal und der ehemaligen Schauspielerin schon längst nicht mehr alles so rosig ist. Stehen die Zeichen bei Harry und Meghan wirklich auf Krise?

Körpersprache-Experte Darren Stanton hat Harry und Meghan in den vergangenen Monaten bei gemeinsamen Auftritten beobachtet. Und ihm fällt auf: Von öffentlicher Turtelei fehlt bei den Sussexes zuletzt jede Spur. "Ich habe festgestellt, dass ihr sonst so starker Augenkontakt abgenommen hat und sie nicht mehr so taktvoll miteinander umgehen", berichtet der Fachmann Mirror. Laut ihm sehe man dem Ehepaar aktuell eher weniger an, dass sie sich lieben und unterstützen.

Derweil habe bei Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) die Zuneigung in den vergangenen Monaten eher zugenommen. "William und Kate sind ein sehr starkes Paar, und ihre Beziehung hat sich weiterentwickelt und ist gewachsen", erklärt der Spezialist. Zu Beginn ihrer Ehe zeigten sie sich eher verhalten, inzwischen turteln sie auch gerne mal öffentlich. "Ich habe noch nie erlebt, dass Mitglieder der königlichen Familie in der Öffentlichkeit so zärtlich miteinander umgehen", erläutert Darren abschließend.

Getty Images Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, britisches Prinzenpaar

