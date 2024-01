Darum kam Königin Margrethes Abdankung so überraschend!

Königin Margrethe von Dänemarks (83) Rücktritt kam aus heiterem Himmel. In ihrer Silvesteransprache sorgte die Monarchin für eine echte Überraschung. Nach 52 Jahren auf dem dänischen Thron dankt sie ab. Schon in wenigen Tagen – am 14. Januar – soll ihr ältester Sohn, Kronprinz Frederik (55), ihr Nachfolger werden. In Dänemark bricht damit eine ganz neue Zeit an. Margrethes Amtsabtretung kommt für die Fans total plötzlich. Ebenso wie für Adelsexperten Jürgen Worlitz, wie er im Promiflash-Interview einräumt.

Nach 52 Jahren macht Margrethe den Weg für ihren Sohn frei. In den vergangenen Jahren kämpfte die 83-Jährige mit einigen gesundheitlichen Problemen. Ihre Abdankung ist dennoch eine echte Überraschung. "Die Abdankung der Königin kommt nicht nur für mich überraschend, sondern für alle anderen Experten ebenso. Keiner hat das vorausgesagt", erklärt Jürgen Worlitz Promiflash. Ihr Amtsverzicht zeige aber auch, "dass die wirklich wichtigen Dinge in den Monarchien gedeckelt bleiben."

Margrethe diente der dänischen Krone sehr lange. Jürgen Worlitz lässt ihre Regentschaft im Promiflash-Interview Revue passieren: "Königin Margrethe war das Beste, was den Dänen widerfahren konnte: Eine Monarchin, anfangs schüchtern, dann mit großem Selbstbewusstsein und Charisma." Sie habe das moderne und vielseitige Dänemark verkörpert.

Getty Images Kronprinz Frederik und Königin Margrethe von Dänemark

Getty Images Königin Margrethe bei ihrer Proklamation am 15. Januar 1972

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark

