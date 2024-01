Dschungelcamp: Darya fliegt mit Fabio Knez nach Australien!

Seine bessere Hälfte wird ihn begleiten! Schön bald öffnet das Dschungelcamp wieder für zahlreiche Promis seine Türen. Mit von der Partie im australischen Busch ist unter anderem Realitystar Fabio Knez – und der scheint im Trash-TV Glück zu haben. Bei seiner letzten Show-Teilnahme lernte er seine Freundin Darya Strelnikova kennen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich: Darya wird ihren Fabio nach Australien begleiten!

"Ich werde ihn gemeinsam mit seiner Schwester begleiten und bin schon auf unsere Zeit vor Ort sehr gespannt", verrät die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin im Promiflash-Interview. Einer erfolgreichen Teilnahme am beliebten Format stehe laut der Blondine nichts im Wege: "So wie ich ihn kenne, ist er hart im Nehmen und wird alle Prüfungen mit Bravour bestehen."

Die Schönheit ist sich auch schon sicher, wie das Format für ihren Liebsten ausgehen wird. "Ich denke nicht, ich weiß es, dass er die Krone mit nach Hause bringt", betonte sie und fügte hinzu: "Er ist sehr zielorientiert und hat ein Mega-Durchhaltevermögen." Zudem sei er ein Teamplayer, der sich mit allen verstehe.

