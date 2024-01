Fünf Monate nach Tod: Sandra Bullock verstreut Bryans Asche

Sei erfüllt seinen letzten Wunsch. Sandra Bullock (59) hatte im vergangenen Jahr einen schweren Verlust verkraften müssen: Im August starb ihr langjähriger Freund Bryan Randall. Die Schauspielerin soll sich hingebungsvoll um den Fotografen gekümmert haben, während er unter der unheilbaren Krankheit ALS litt. Seitdem leidet sie sehr unter dem Ableben ihres Freundes. Nun nimmt Sandra ein letztes Mal Abschied von ihrem Partner und verstreut seine Asche...

Das gibt jetzt ihre Schwester Gesine Bullock-Prado auf ihrem Instagram-Account preis. Zu einem kurzen Video des Snake Rivers in Jackson Hole in Wyoming schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag, Bry. Sandy hat dich zum Fluss gebracht, genau wie sie es versprochen hat." In den Kommentaren drücken ihre Follower ihr Mitgefühl aus. "Was für eine schöne Art, den Mann zu ehren, den sie liebte. Um seinen letzten Wunsch zu erfüllen! [...] So schwer und traurig es auch ist, einen so besonderen Menschen verloren zu haben, hoffe ich, dass du [...] sein Leben feiern kannst", schreibt etwa ein User.

Auch wenn Sandra weiterhin um ihren geliebten Partner trauert, möchte sie für ihre Kinder stark bleiben. "Auch wenn es nicht leicht für sie war, stark zu bleiben, ist sie entschlossen, die Scherben für ihre Kinder aufzusammeln", verriet bereits ein Insider gegenüber OK! und fügte dem hinzu: "Laila und Louis bewunderten Bryan und trauern um die einzige Vaterfigur, die sie wirklich hatten." Sandra hatte 2010 und 2015 ihre beiden Kinder adoptiert. Doch auch zu Bryan hatten Laila und Louis eine besondere Bindung.

ROL/X17online.com Sandra Bullock und Bryan Randall

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Snorlax / MEGA Sandra Bullock und Bryan Randall und ihre Kinder

