Verkehrsdelikt: Kida Khodr Ramadan muss wohl in den Knast

Kida Khodr Ramadan muss jetzt mit Konsequenzen rechnen. Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit schon häufiger Ärger mit dem Gesetz. Im Sommer vergangenen Jahres soll er einen Mitarbeiter eines Supermarkts beleidigt und bedroht haben und war daraufhin zu einer Strafzahlung in Höhe von 4.000 Euro verurteilt worden. Sein Anwalt legte Einspruch ein, woraufhin über den Vorfall erneut verhandelt werden sollte. Doch Kida musste sich auch in einer weiteren Sache vor Gericht verantworten. Jetzt soll er wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sogar ins Gefängnis müssen!

Wie Bild berichtet, sei der "4 Blocks"-Star mehrfach ohne Führerschein unterwegs gewesen und soll Urkundenfälschung betrieben haben – der Lappen sei ihm schon vor mehreren Jahren entzogen worden. Im Februar 2022 war Kida deswegen zu einer zehnmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt war. Die Voraussetzung: Der sechsfache Vater musste 20.000 Euro in Form von Spenden an gemeinnützige Organisationen zahlen. Das sei jedoch nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist geschehen. Deshalb wurde die Bewährung nun angeblich widerrufen: Der Serienstar muss nun also wirklich in den Knast.

Kida soll daraufhin eine Beschwerde eingereicht haben, allerdings ebenfalls nicht fristgerecht. Seine einzige Möglichkeit, dem Ganzen zu entgehen, war nur noch eine "sofortige Beschwerde gegen die Verwerfung des Widerrufs". Darüber hat dann das Berliner Kammergericht entschieden mit dem Ergebnis, dass die Entscheidung des Landgerichts rechtmäßig sei.

