War Prinz Andrew an "Orgie mit Minderjährigen" beteiligt?

Prinz Andrew (63) sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. In der Vergangenheit wurde er bereits mehrfach mit dem Missbrauchsring um Jeffrey Epstein (✝66) und Ghislaine Maxwell (62) in Verbindung gebracht. Jetzt wurden Gerichtsdokumente aus dem Jahr 2014 veröffentlicht, unter anderem auch eine Liste mit 170 Personen, die im Zusammenhang mit den Vorwürfen stehen sollen. In dem 900 Seiten langen Dokument taucht der Bruder von König Charles III. (75) vermehrt auf. Auf der Epstein-Insel soll sich Andrew mit mehreren Minderjährigen gleichzeitig vergnügt haben...

Eine in den Akten als "Jane Doe 3" anonymisierte Frau sagte damals wohl aus, dass sie an drei verschiedenen Orten "zu sexuellen Beziehungen mit diesem Prinzen gezwungen" wurde. Dies gehe laut Daily Mail aus den Gerichtsdokumenten hervor. Neben London und New York nannte sie auch die Privatinsel von Jeffrey, Little Saint James. Hier soll Andrew an einer "Orgie mit Minderjährigen" beteiligt gewesen sein, gemeinsam mit der Zeugin und weiteren Mädchen. Von Jeffrey und Ghislaine soll sie dazu aufgefordert worden sein, "dem Prinzen alles zu geben, was er verlangte".

Insgesamt soll der Name des Prinzen in dem Dokument ganze 69 Mal auftauchen. Bereits im vergangenen Sommer wurde ihm unterstellt, über den Umfang seiner Verbindung zu Jeffrey gelogen zu haben. Damals wurden Teile von Andrews Mailverkehr veröffentlicht.

Getty Images Prinz Andrew im September 2022

MEGA Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein

Getty Images Prinz Andrew und Prinz Charles im Juni 2015

