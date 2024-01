Angelina Jolies Bruder James Haven will ihre Kids beschützen

Die Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Ex-Paar Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (60) halten an. Zentral für den Konflikt ist natürlich auch der gemeinsame Nachwuchs: Maddox (22), Pax (20), Zahara (18), Shiloh (17) sowie die Zwillinge Knox (15) und Vivienne (15) leiden mit. Die Promi-Sprösslinge beziehen klar Stellung gegen ihren Vater. Nun äußert sich auch der Bruder der Schauspielerin, James Haven (50), zu der komplizierten Situation. James hat wohl das Gefühl, er müsse Angelinas Kinder beschützen!

Während der Trennung im Jahr 2016 habe er bereits das Gefühl gehabt, er müsse den Nachwuchs des Paars in Schutz nehmen. Daran habe sich wenig geändert. "Ich denke, es ist ganz natürlich, sie beschützen zu wollen. Ich möchte einfach da sein", erklärt der Schauspieler im Podcast "90who10". Im Moment sei es für James besonders wichtig, in den Leben der Kids präsent zu sein: "Sie stecken mitten in den prägenden Jahren, es entscheidet sich, was für junge Erwachsene sie werden."

Die Anteilnahme von James an der schwierigen Lage seiner Schwester kommt durchaus überraschend. Zwar haben die Geschwister in den vergangenen Jahren stets eine innige Verbindung gehabt, jedoch gab es zuletzt Gerüchte um einen Bruch in ihrer Beziehung. Die beiden sollen im letzten Jahr den Kontakt abgebrochen haben.

Getty Images James Haven, Schauspieler

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

Getty Images James Haven und Angelina Jolie bei der "Lara Croft: Tomb Raider" Premiere im Jahr 2001

