Diese Filme und Serien sind auf Netflix derzeit sehr beliebt

Das guckt das Publikum besonders gerne! Der Streaming-Dienst Netflix war bei vielen Familien während der Weihnachtstage beliebt. In der besinnlichen Zeit von Weihnachten bis Silvester verbrachten die Leute viele Stunden gemeinsam mit ihren Liebsten vor dem Fernseher – dabei konnte der ein oder andere Film oder auch eine Serie besonders von sich überzeugen: Diese Netflix-Hits sind bei den Zuschauern am beliebtesten!

Wirft man einen Blick auf die Netflix-Charts fällt vor allem ein Film auf: Die Komödie "No Hard Feelings" mit Jennifer Lawrence (33) in der Hauptrolle. Bei den Serien war das Spin-off von Haus des Geldes besonders beliebt: Die spanische Serie "Berlin", die ein Prequel zu dem Vorgänger des Dramas darstellt. Auch Altbewährtes erfreute die Zuschauer. So stehen ganz oben auf der Liste "Der Grinch" und "Pretty Woman". Und auch die letzte Staffel von The Crown hält sich in den Top zehn der Streaming-Charts.

Außerdem sorgt das neue Jahr mit neuen Serien und Fortsetzungen für Nachschub. Fans dürfen sich nämlich auf das Spin-off "The Witcher: Rats" freuen. Und auch die Fortsetzungen von Black Mirror, Bridgerton, Emily in Paris, Squid Game oder You mit dem Gossip Girl-Star Penn Badgley (37) warten auf das Publikum.

TAMARA ARRANZ / NETFLIX Pedro Alonso in "Berlin"

United Archives GmbH/ Action Press Jim Carrey in "Der Grinch"

Netflix Lily Collins in "Emily in Paris"

