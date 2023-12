Mit diesen Serien-Neuheiten startet Netflix ins Jahr 2024!

Für die Serienfans könnte das neue Jahr nicht besser starten! Der Streamingdienst Netflix hat schon mit so manchen Shows die Zuschauer vor den Bildschirmen gefesselt – dabei sorgt die Plattform immer wieder für willkommene Abwechslung. So nahm Netflix pünktlich zur Weihnachtszeit unter anderem "Das perfekte Weihnachtsdinner" und "A Merry Christmas Wish" in sein Repertoire auf. Passend zum Jahreswechsel hat der Streaming-Gigant nun wieder für ordentlich Nachschub gesorgt: Das erwartet die Serienliebhaber beim Start ins Jahr 2024!

So dürfen sich die Haus des Geldes-Fans endlich auf das langersehnte Prequel "Berlin" freuen, in dem sich alles um die Figur Berlin dreht – lange bevor er von seiner unheilbaren Krankheit erfährt. Das bleibt aber nicht das einzige Spin-off: Auch "The Witcher: Rats" geht an den Start – ein Prequel des Franchise The Witcher. Ebenfalls interessant dürfte für die begeisterten Netflix-Fans die Thriller-Serie "Die 39 Stufen" mit Benedict Cumberbatch (47) in der Hauptrolle sein. Sofia Vergara (51) wird mit ihrer Rolle in der Miniserie "Griselda" sicherlich zahlreiche Zuschauer für sich gewinnen.

Wer auf die Fortsetzung seiner Lieblingsserie hofft, wird ebenfalls nicht enttäuscht: Neben "Alice in Borderland" und Black Mirror geht es auch für Bridgerton und "Die Kaiserin" mit einer neuen Staffel weiter. Doch damit nicht genug: Auch Emily in Paris, "Ginny & Georgia", "Heartstopper", Outer Banks und Squid Game versüßen mit einer Fortsetzung den Jahreswechsel. Das Teenie-Drama "Elite" endet schließlich mit der achten Staffel. Ebenso wie You: Joe Goldberg (gespielt von Penn Badgley, 37) wird in der fünften Staffel zum letzten Mal sein Unwesen treiben.

Susie Allnutt / Netflix Freya Allan in "The Witcher"

Netflix Lily Collins in "Emily in Paris"

Netflix Penn Badgley in "You"

