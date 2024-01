So unterstützt Rihanna ihren A$AP Rocky während Prozess!

Sie bleibt an seiner Seite! Der Rapper A$AP Rocky (35) muss sich aktuell vor Gericht verantworten. Der Partner der Sängerin Rihanna (35) soll nämlich seinen Freund A$AP Relli mit einer Waffe bedroht und ihn angegriffen haben. Aufgrund eines Videos des Vorfalls wird die Klage nun vor einem Richter ausgefochten. Wie geht es der Mutter seiner Kinder damit? Rihanna versucht, für ihren A$AP da zu sein!

Dies verrät ein Insider gegenüber US Weekly. "Sie konzentriert sich darauf, ruhig zu bleiben, während A$APs Prozess nächste Woche näher rückt. Sie weiß, dass die ganze Situation nicht in ihrer Hand liegt und alles, was sie tun kann, ist, da zu sein und ihn zu unterstützen", merkt die Quelle an und fügt hinzu: "Obwohl es eine stressige Zeit ist, ist sie für die ganze Familie stark und hält alles zusammen zum Wohle ihrer Kinder und für ihren Partner."

Bei dem Prozess wird der Rapper von dem Anwalt Joe Tacopina vertreten und dieser ist von der Unschuld des Musikers überzeugt. "Rocky hat kein Verbrechen begangen", äußerte er sich und fügte hinzu: "Es handelte sich um einen Erpressungsversuch durch einen ehemaligen Mitarbeiter, der damit drohte, falsche Anschuldigungen zu erheben, wenn Rocky nicht bezahle."

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images A$AP Rocky im Februar 2023

