Amira brach bei Silvesterparty mit Olli Pocher in Tränen aus

Sie hat bittere Tränen geweint! Oliver Pocher (45) und Amira Pocher (31) hatten sich 2016 kennen und lieben gelernt. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Sommer gaben sie ihr Ehe-Aus bekannt. Die zunächst friedlich wirkende Trennung artete in einen Rosenkrieg aus, bei dem der Komiker mit seinen Angriffen unter die Gürtellinie ging. Zuletzt schlugen die beiden Moderatoren jedoch versöhnliche Töne an und feierten sogar gemeinsam Silvester. Nun verrät Olli, dass er Amira trösten musste!

In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" plaudert der Comedian einige Details über die gemeinsame Party mit seiner Verflossenen aus. Kurz nach Mitternacht brachte das Ex-Paar seine Kinder ins Bett und ging auf die Straße, um den Beginn des neuen Jahres zu feiern. "Wir standen da. Ihr war dann kalt, komischerweise – trotz Mantel. Da habe ich sie dann in den Arm genommen. Dann ist Amira kurz nach Mitternacht sehr emotional geworden und lag dann weinend bei mir in den Armen", verrät der fünffache Papa.

Bereits zuvor hatte Oliver in dem Podcast verraten, dass er sich eine Art Versöhnung mit seiner einstigen Liebsten wünscht: "Ich hoffe auch, dass nächstes Jahr einfach entspannter wird, dass wir dann irgendwann auch wieder gemeinsam in irgendeiner Art und Weise mehr zueinanderkommen."

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

