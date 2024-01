Hot! In diesem Kleid lässt Kendall Jenner ganz tief blicken

Sie zeigt, was sie hat. Kendall Jenner (28) ist Teil der wohl bekanntesten TV-Familie der Welt. Mit ihrer Reality-Show The Kardashians geben sie und ihre berühmten Schwestern einen intimen Einblick in ihr Privatleben. Doch damit nicht genug – denn auch in den sozialen Medien lässt die zweitjüngste Tochter von Kris Jenner (68) ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. So wie auch jetzt wieder: Im Netz überlässt Kendall mal wieder nichts der Fantasie.

"Ich bin so dankbar für das, was hinter mir liegt, und so zuversichtlich im Hinblick auf das, was kommen wird", schreibt die 28-Jährige auf Instagram zu einem Schnappschuss vor traumhafter Kulisse. Doch lenkt dabei vor allem eins von der malerischen Umgebung ab – und zwar sie selbst. In einem durchsichtigen weißen Kleid posiert das Model gekonnt für die Kamera. Ein weiteres Bild zeigt sie zudem mit BFF Hailey Bieber (27). Verspielt und mit windzerzaustem Haar präsentiert Kendall ihren durchtrainierten Bauch, der durch ein Cut-out in der Mitte ihres Kleides zum Star des spontanen Fotoshootings wird.

Während sich Kendall selbst sichtlich wohlzufühlen scheint, tummeln sich unter dem Beitrag nur so die Komplimente für die heißen Fotos. Neben Schwester Kims (43) Glitzer-Emoji teilt auch Elsa Hosk (35) ihre Bewunderung für die Aufnahmen. In dem Kommentar des Victoria's Secret-Models schreibt diese nur "Kendall!", gefolgt von mehreren Herz-Emojis.

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Realitystar

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Hailey Bieber, Models

Anzeige

Getty Images Elsa Hosk, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de