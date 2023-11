Hot! Kendall Jenner lässt für Modekampagne die Hüllen fallen

Das sind Weihnachtsfotos der besonderen Art! Kendall Jenner (28) gehört aktuell zu den gefragtesten Models der Welt. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit läuft nicht nur regelmäßig über die Laufstege der größten Fashionlabels, sondern ziert auch immer wieder Magazincover. Wie viel Kleidung sie dabei anhat, ist der US-Amerikanerin nicht besonders wichtig. Das beweist sie nun wieder mit ihrem neuesten Weihnachtsfotoshooting: denn dafür zieht Kendall blank!

Für die Winterkampagne des Luxuslabels Jacquemus zeigt sich Kendall von ihren intimsten Seiten. Auf einem der Instagram-Schnappschüsse sitzt die 28-Jährige nur mit einer Nikolausmütze und einem Slip bekleidet auf einem Sofa und hält sich die Arme vor die Brüste. Ein weiteres Foto ist noch etwas freizügiger: Darauf hält Kendall ihren nackten Hintern in die Kamera, dekoriert mit einer Lichterkette!

Einem dürften die heißen Pics wohl besonders gut gefallen: Bad Bunny (29). Schon seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass zwischen dem Sänger und Kendall etwas läuft. Immer wieder werden sie zusammen auf Dinnerdates oder Konzerten gesehen. Zuletzt begleitete die Laufstegschönheit den 29-Jährigen Ende Oktober zur After-Show-Party von Saturday Night Live.

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Model

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de