"Muss es akzeptieren": So war Trennung für Cedric Beidinger!

Er gewährt einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. 2022 hatten sich Cedric Beidinger und Hanna Annika (26) bei Ex on the Beach kennen und lieben gelernt. Nach der Ausstrahlung der Datingshow machten die beiden dann ihre Beziehung öffentlich. Zuletzt nahm das Fitnesspaar gemeinsam an der deutschen Edition von Forsthaus Rampensau teil. Kurz danach zog die Blondine allerdings den Schlussstrich und trennte sich von ihm. Wie geht es Cedric seither?

Im Interview mit Tobo vom "Blitzlichtgewitter Podcast" spricht der 30-Jährige nun offen über die Trennung. "Ich muss den Tatsachen ins Auge schauen und es einfach akzeptieren", verrät er geknickt. Dennoch wolle Cedric positiv bleiben und abwarten, was die Zukunft für ihn bereithalte: "Ich versuche mich zum jetzigen Standpunkt einfach abzulenken und das Leben zu genießen." Vor allem beruflich wolle er weiter sein Ding durchziehen.

In einer Instagram-Story betonte der einstige Promi Big Brother-Sieger, dass er und seine Ex Hanna im Guten auseinandergegangen seien. "Es ist nichts vorgefallen, wir haben uns nicht gestritten. Keiner hat Mist gebaut", versicherte Cedric. Dennoch sei die Zeit mit der Blondine für ihn die "schönste Zeit seines Lebens" gewesen.

Cedric Beidinger und Hanna Annika im Dezember 2022

Hanna Annika im Januar 2024

Cedric Beidinger und Hanna Annika in Ägypten

