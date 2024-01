Nüchternheit verbesserte Frankie Grandes Familienverhältnis!

Mittlerweile sind es sechs Jahre! Frankie Grande, der Bruder von Ariana Grande (30), hatte vor einigen Jahren eine harte Zeit durchlebt. Der 40-Jährige fiel seinem hartnäckigen Alkohol- und Drogenkonsum zum Opfer. 2017, als auf dem Konzert seiner Schwester in Manchester ein Anschlag passierte, war er am Tiefpunkt angekommen – der Gedanke, seiner Familie in seinem Suchtzustand nicht helfen zu können, verschlimmerte alles und der Kontakt zu seinen Engsten wurde immer instabiler. Doch er arbeitete an sich: Dank seiner Nüchternheit feiert Frankie nun wieder eine gute familiäre Beziehung!

Es sei der "größte Segen" in seinem Leben, dass er es nach all den Tiefpunkten während seiner Suchtphase geschafft habe, nun seit vielen Jahren nüchtern zu sein und dadurch ein besseres Familienverhältnis denn je zu haben. Während eines Auftrittes in der Sendung "Today with Hoda & Jenna" erzählt Frankie: "Ich bin wieder der Erste, der angerufen wird, wenn meine Schwester eine Frage hat oder meine Mutter Hilfe bei etwas braucht." Das sei jahrelang nicht der Fall gewesen.

Im Interview merkt Frankie an, dass er früher auch noch auf dem "Höhepunkt" seines Drogenkonsums arbeiten gehen konnte, ohne dass seinen Kollegen etwas aufgefallen sei. "Die Leute sagten nicht: 'Oh, du musst dir Hilfe suchen'", erinnert er sich. Das sei einerseits großartig, aber andererseits auch "ein Fluch" gewesen, denn niemand habe ihm bewusst gemacht, dass er wirklich Hilfe brauchte.

Getty Images Frankie Grande im April 2022

Instagram / frankiejgrande Frankie und Ariana Grande, November 2021

Instagram / frankiejgrande Frankie Grande im Juni 2021

