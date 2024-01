Samira Yavuz verrät: Versteht Nova, dass sie Schwester wird?

Sie könnten wohl kaum glücklicher sein. Seit ihrer Teilnahme bei Bachelor in Paradise sind Samira (30) und Serkan (30) ein unzertrennliches Team. In den vergangenen zwei Jahren krönten sie ihre Liebe dann doppelt: zuerst mit der Geburt ihrer Tochter Nova und dann schließlich noch mit ihrer Hochzeit. Doch sollte die Familienplanung damit offenbar noch nicht abgeschlossen sein. Gerade erst gab das Paar bekannt, erneut Nachwuchs zu erwarten. Serkan und Samira verraten Promiflash, wie Tochter Nova ihrem Geschwisterchen entgegenblickt.

"Wir erzählen Nova immer von dem Baby in Mamas Bauch und dass sie bald große Schwester sein wird", berichten die baldigen Zweifacheltern im Interview mit Promiflash. Darüber, ob die Kleine inzwischen schon versteht, dass sie schon bald eine große Schwester sein wird, verrät die 30-Jährige: "Sie streichelt meinen Bauch und sagt 'Baby'." Zwar glauben die beiden, dass Eifersucht sicherlich nicht ganz vermeidbar sein wird, jedoch "binden [sie] sie jetzt schon ein". Eben auch deshalb blicken sie ihrem Familienzuwachs bereits voller Freude entgegen: "Ich bin mir sicher, sie wird eine ganz wundervolle große Schwester", heißt es zuletzt.

Zur Verkündung seines baldigen Nachwuchses teilte Serkan ein Reel auf seinem Instagram-Profil. Dieses zeigte ihn mit seinen Liebsten im vergangenen gemeinsamen Urlaub in Griechenland. "Auf Mykonos war nicht nur die Verlobung. Wir haben die Erinnerung mit in die Zukunft genommen – Baby No. 2", schrieb der Realitystar dazu.

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz nach einem Streit im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de