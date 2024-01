Serkan Yavuz überglücklich: Samira ist wieder schwanger!

Serkan Yavuz (30) und seine Samira bekommen Familienzuwachs! Im Mai 2022 durfte das Bachelor in Paradise-Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs willkommen heißen: Töchterchen Nova Skye Sya hat das Licht der Welt erblickt! In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass Samira wieder schwanger ist – immerhin war sie ein paar Mal mit einer verdächtigen Wölbung am Bauch gesehen worden. Nun macht Serkan es offiziell: Baby Nummer zwei ist unterwegs!

Auf Instagram veröffentlichte der Realitystar ein Reel, das ihn unter anderem gemeinsam mit seiner Liebsten im Mykonos-Urlaub zeigt, in dem sie sich verlobt haben. Wie Serkan im Beitragstext andeutet, wurde dort offenbar auch ihr nächster Nachwuchs gezeugt: "Auf Mykonos war nicht nur die Verlobung. Wir haben die Erinnerung mit in die Zukunft genommen – Baby No. 2." Darüber hinaus ist in dem Video auch Samira (30) zu sehen, wie sie stolz ihren kleinen Babybauch präsentiert.

Die Fans des Kuppelshow-Pärchens sind total aus dem Häuschen und fluteten die Kommentarspalte bereits mit zahlreichen liebevollen Nachrichten. "Herzlichen Glückwunsch", schreibt zum Beispiel Mike Heiter (31). Aber auch Angie Teubner brachte ihre Freude unter dem Post zum Ausdruck.

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz, Samira Klampfl und ihre Tochter Nova

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de