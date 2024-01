So stylish reist Rihanna mit A$AP Rocky und ihren Kids!

Rihanna (35) setzt auf Style. Seit Mai 2022 ist die Musikerin so viel mehr als ein Weltstar – zudem ist sie auch noch Mutter. Damals erblickte ihr Sohnemann RZA das Licht der Welt. Im vergangenen Jahr stieß dann Baby Nummer zwei zur Familie. RZA und sein Bruder Riot Rose sind seither der ganze Stolz der "Umbrella"-Interpretin und ihres Partners A$AP Rocky (35). Rihannas Mamasein hält sie aber nicht davon ab, sich auch weiterhin stylish zu geben.

Nach einem kleinen Urlaub im Luxus-Resort Aspen ging es für Rihanna und ihre kleine Familie wieder zurück nach Hause. Für den Rückflug setzte die Sängerin auf Lässigkeit, wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Sie schlüpfte in einen coolen hellgrauen Jogginganzug und in einen stylishen Wintermantel mit Leopardenmuster. Ganz entspannt trug sie Söhnchen RZA auf dem Arm, während A$AP Nesthäkchen Riot in einer Babyschale zum Flugzeug brachte.

Im Interview mit Access Hollywood hatte Rihanna ein witziges Detail über ihren Erstgeborenen verraten. Denn RZA habe etwas von ihr geerbt, was die 35-Jährige bereits vor seiner Geburt hervorsagte. "Das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, war wahrscheinlich die Stirn von RZA", hatte sie gescherzt.

MEGA Rihanna mit ihrem Sohn auf dem Arm, April 2023

Getty Images Rihanna, Sängerin

Instagram / badgalriri Rihannas Sohn im April 2023

