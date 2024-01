Ariana Grande sieht eine gemeinsame Zukunft mit Ethan Slater

Ariana Grande (30) und Ethan Slater (31) haben ein turbulentes Jahr hinter sich. Im Sommer kursierten die ersten Gerüchte um eine Romanze des ungleichen Paars. Im Herbst ließ sich der Popstar von seinem Ehemann Dalton Gomez scheiden und auch der Broadway-Darsteller beendete seine Ehe. Im Netz ernteten sie herbe Kritik für ihre Liebe – doch die beiden lassen sich scheinbar nicht beirren. Ariana plant wohl schon eine gemeinsame Zukunft mit ihrem neuen Freund Ethan!

Die Romanze zwischen den beiden soll mittlerweile sehr ernst sein. "Ariana sieht absolut eine Zukunft mit ihm. Sie [...] kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich die Dinge für die beiden weiterentwickeln", weiß ein Insider laut Us Weekly. Aktuell sollen sich der Star des "SpongeBob SquarePants"-Musicals und die Musikerin eine Wohnung in New York teilen. Die vergangenen Monate haben das junge Paar angeblich sehr zusammengeschweißt: "Sie sind so gut wie unzertrennlich!"

Auch die Familie der "Dangerous Woman"-Interpretin hat die Liebe der beiden wohl akzeptiert. "Ariana weiß sehr zu schätzen, dass ihre Freunde und ihre Familie die Beziehung unterstützen", berichtet der Insider. Zuletzt sah man sie und Ethan bei einem Dinner mit Arianas Vater Ed Butera.

Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei der Met Gala 2018 in New York City

Anzeige

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de