Ariana Grande genießt Dinner-Date mit ihrem Vater und Ethan!

Die beiden Verliebten genießen ihre gemeinsame Zeit! Ariana Grande (30) und ihr Freund Ethan Slater (31) lernten sich im vergangenen Jahr am Set der Verfilmung des Musicals "Wicked" kennen und sind seit wenigen Monaten ein Paar. Dabei genießt die "Bang Bang"-Interpretin ihr Liebesglück eher im Privaten. Jetzt zeigen sich die Turteltauben aber in der Öffentlichkeit: Ariana und Ethan genießen ein gemeinsames Dinner!

Dies zeigen mehrere Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Auf den Bildern zeigt sich das Paar gemeinsam in New York auf dem Weg zu einem gemeinsamen Dinner. Dabei ist die Sängerin elegant gekleidet und ihr Freund Ethan trägt lässige Trainingskleidung. Begleitet werden die beiden sogar von Arianas Vater. Vor allem die "Into You"-Interpretin scheint überglücklich und strahlt auf den Aufnahmen.

Wie glücklich die 30-Jährige mit dem Broadwaystar zu sein scheint, zeigte sie vor wenigen Tagen durch ihre Weihnachtsdekoration. So veröffentlichte sie auf Instagram ein Bild von einer Dose mit der Aufschrift "Spam", was eine Anspielung auf das Stück "Spamalot" zu sein scheint, in dem ihr Liebster auftritt.

Andrew Rannells Josh Gad, Ethan Slater, Andrew Rannells und Ariana Grande, 2023

Getty Images Ariana Grande bei den Billboard Music Awards in Las Vegas im Mai 2018

Getty Images Ethan Slater, Schauspieler

